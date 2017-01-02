Sports

Sunday's Games

Sunday's Games

NHL

Toronto 5 Detroit 4 (OT)

Washington 2 Ottawa 1

Anaheim 4 Philadelphia 3 (SO)

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AHL

Manitoba 4 Charlotte 1

Albany 3 Bridgeport 2

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NFL

Minnesota 38 Chicago 10

Cincinnati 27 Baltimore 10

New England 35 Miami 14

N.Y. Jets 30 Buffalo 10

Philadelphia 27 Dallas 13

Indianapolis 24 Jacksonville 20

Tampa Bay 17 Carolina 16

Tennessee 24 Houston 17

Pittsburgh 27 Cleveland 24 (OT)

N.Y. Giants 19 Washington 10

Seattle 25 San Francisco 23

Denver 24 Oakland 6

Kansas City 37 San Diego 27

Arizona 44 Los Angeles 6

Atlanta 38 New Orleans 32

Green Bay 31 Detroit 24

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NBA

Detroit 107 Miami 98

Indiana 117 Orlando 104

Atlanta 114 San Antonio 112

Portland 95 Minnesota 89

Toronto 123 L.A. Lakers 114

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