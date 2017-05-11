Canadian women's hockey team Olympic centralization roster
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CALGARY — Hockey Canada's roster of players invited to try out for the 2018 women's Olympic hockey team, with home town and team:
Shannon Szabados, Edmonton, Fort Saskatchewan (CHL); Genevieve Lacasse, Kingston, Ont., Calgary (CWHL); Ann-Renee Desbiens, La Malbaie, Que., University of Wisconsin (WCHA)
Defencemen
Jocelyne Larocque, Ste. Anne, Man., Brampton (CWHL); Brigette Lacquette, Mallard, Man., Calgary (CWHL); Lauriane Rougeau; Beaconsfield, Que., Montreal (CWHL); Laura Fortino, Hamilton, Brampton (CWHL); Meaghan Mikkelson, St. Albert, Alta., Calgary (CWHL), Halli Krzyzaniak, Neepawa, Man., University of North Dakota, (WCHA); Erin Ambrose, Keswick, Ont., Toronto (CWHL); Renata Fast, Burlington, Ont., Toronto (CWHL); Micah Hart, Saanichton, B.C., Cornell University (ECAC).
Forwards
Meghan Agosta, Ruthven, Ont.; Rebecca Johnston, Sudbury, Ont., Calgary (CWHL); Jennifer Wakefield, Pickering, Ont., Linkoeping HC (SWE); Jillian Saulnier, Halifax, N.S., Calgary (CWHL); Melodie Daoust, Valleyfield, Que., McGill University (RSEQ); Bailey Bram, St. Anne, Man., Calgary (CWHL); Brianne Jenner, Oakville, Ont., Calgary (CWHL); Haley Irwin, Thunder Bay, Ont., Calgary (CWHL); Natalie Spooner, Toronto, Toronto (CWHL); Emily Clark, Saskatoon, Sask., University of Wisconsin (WCHA), Marie-Philip Poulin, Beauceville, Que., Montreal (CWHL), Blayre Turnbull, Stellarton, N.S., Calgary (CWHL); Sarah Nurse, Hamilton, Ont., University of Wisconsin (WCHA); Laura Stacey, Kleinburg, Ont., Brampton (CWHL); Sarah Potomak, Aldergrove, B.C., University of Minnesota (WCHA); Amy Potomak, Pacific (JWHL)
Alternate Goaltenders
Erica Howe, Orleans, Ont., Brampton (CWHL), Emerance Maschmeyer, Bruderheim, Alta., Calgary (CWHL)
Head coach: Laura Schuler, Toronto, Dartmouth (ECAC); Assistant coaches: Dwayne Gylywoychuk, Winnipeg; Troy Ryan, Springfield, N.S.