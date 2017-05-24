Sports

Tuesday's Games

Tuesday's Games

NHL Playoffs

Conference Finals

Ottawa 2 Pittsburgh 1

(Series tied 3-3)

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Memorial Cup

Preliminary Round at Windsor, Ont.

Saint John 7 Seattle 0

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NBA Playoffs

Conference Finals

Cleveland 112 Boston 99

(Cavaliers lead series 3-1)

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MLB

American League

Kansas City 6 N.Y. Yankees 2

Minnesota 2 Baltimore 0

L.A. Angels 4 Tampa Bay 0

Boston 11 Texas 6

Houston 6 Detroit 2

National League

Chicago Cubs 4 San Francisco 1

Colorado 8 Philadelphia 2

N.Y. Mets 9 San Diego 3

Atlanta 6 Pittsburgh 5

Los Angeles Dodgers 2  St. Louis 1 (13 innings)

Interleague

Toronto 4 Milwaukee 3

Washington 10 Seattle 1

Cleveland 8 Cincinnati 7

Arizona 5 Chicago White Sox 4

Miami 11 Oakland 9

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Soccer

Canadian Championship

Semifinal first legs

Ottawa 2 Toronto 1

Vancouver 2 Montreal 1

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