Tuesday's Games
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Tuesday's Games
NHL Playoffs
Conference Finals
Ottawa 2 Pittsburgh 1
(Series tied 3-3)
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Memorial Cup
Preliminary Round at Windsor, Ont.
Saint John 7 Seattle 0
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NBA Playoffs
Conference Finals
Cleveland 112 Boston 99
(Cavaliers lead series 3-1)
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MLB
American League
Kansas City 6 N.Y. Yankees 2
Minnesota 2 Baltimore 0
L.A. Angels 4 Tampa Bay 0
Boston 11 Texas 6
Houston 6 Detroit 2
National League
Chicago Cubs 4 San Francisco 1
Colorado 8 Philadelphia 2
N.Y. Mets 9 San Diego 3
Atlanta 6 Pittsburgh 5
Los Angeles Dodgers 2 St. Louis 1 (13 innings)
Interleague
Toronto 4 Milwaukee 3
Washington 10 Seattle 1
Cleveland 8 Cincinnati 7
Arizona 5 Chicago White Sox 4
Miami 11 Oakland 9
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Soccer
Canadian Championship
Semifinal first legs
Ottawa 2 Toronto 1
Vancouver 2 Montreal 1
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