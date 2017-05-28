Sports

Sunday's Games

Sunday's Games

Memorial Cup

Championship Game in Windsor, Ont.

Windsor 4 Erie 3

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MLB

American League

Texas 3 Toronto 1

N.Y. Yankees 9 Oakland 5

Cleveland 10 Kansas City 1

Seattle 5 Boston 0

Houston 8 Baltimore 4

Chicago White Sox 7 Detroit 3

Tampa Bay 8 Minnesota 6, 15 innings

National League

Cincinnati 8 Philadelphia 4

San Diego 5 Washington 3

Milwaukee 9 Arizona 5

Colorado 8 St. Louis 4

San Francisco 7 Atlanta 1

L.A. Dodgers 9 Chicago Cubs 4

N.Y. Mets 7 Pittsburgh 2

Interleague

Miami 9 L.A. Angels 2

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MLS

Atlanta United FC 3 New York City FC 1

Houston 0 FC Dallas 0

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