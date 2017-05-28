Sunday's Games
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Sunday's Games
Memorial Cup
Championship Game in Windsor, Ont.
Windsor 4 Erie 3
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MLB
American League
Texas 3 Toronto 1
N.Y. Yankees 9 Oakland 5
Cleveland 10 Kansas City 1
Seattle 5 Boston 0
Houston 8 Baltimore 4
Chicago White Sox 7 Detroit 3
Tampa Bay 8 Minnesota 6, 15 innings
National League
Cincinnati 8 Philadelphia 4
San Diego 5 Washington 3
Milwaukee 9 Arizona 5
Colorado 8 St. Louis 4
San Francisco 7 Atlanta 1
L.A. Dodgers 9 Chicago Cubs 4
N.Y. Mets 7 Pittsburgh 2
Interleague
Miami 9 L.A. Angels 2
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MLS
Atlanta United FC 3 New York City FC 1
Houston 0 FC Dallas 0
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