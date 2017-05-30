Monday's Games
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Monday's Games
NHL
Stanley Cup final
Pittsburgh 5 Nashville 3
(Penguins lead series 1-0)
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MLB
American League
Baltimore 3 N.Y. Yankees 2
Chicago White Sox 5 Boston 4
Houston 16 Minnesota 8
Cleveland 5 Oakland 3
Detroit 10 Kansas City 7
Tampa Bay 10 Texas 8
National League
L.A. Dodgers 5 St. Louis 1
Pittsburgh 4 Arizona 3
Washington 3 San Francisco 0
N.Y. Mets 4 Milwaukee 2
San Diego 5 Chicago Cubs 2
Miami 4 Philadelphia 1
Interleague
Toronto 17 Cincinnati 2
Seattle 6 Colorado 5
Atlanta 6 L.A. Angels 3
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