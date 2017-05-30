Sports

Monday's Games

Monday's Games

NHL

Stanley Cup final

Pittsburgh 5 Nashville 3

(Penguins lead series 1-0)

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MLB

American League

Baltimore 3 N.Y. Yankees 2

Chicago White Sox 5 Boston 4

Houston 16 Minnesota 8

Cleveland 5 Oakland 3

Detroit 10 Kansas City 7

Tampa Bay 10 Texas 8

National League

L.A. Dodgers 5 St. Louis 1

Pittsburgh 4 Arizona 3

Washington 3 San Francisco 0

N.Y. Mets 4 Milwaukee 2

San Diego 5 Chicago Cubs 2

Miami 4 Philadelphia 1

Interleague

Toronto 17 Cincinnati 2

Seattle 6 Colorado 5

Atlanta 6 L.A. Angels 3

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