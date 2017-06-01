Wednesday's Games
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Wednesday's Games
NHL Playoffs
Stanley Cup Final
Pittsburgh 4 Nashville 1
(Penguins lead series 2-0)
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MLB
American League
Houston 17 Minnesota 6
Oakland 3 Cleveland 1
Baltimore 10 N.Y. Yankees 4
Tampa Bay 7 Texas 5 (10 innings)
Boston 4 Chicago White Sox 1
Detroit 6 Kansas City 5
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National League
Arizona 6, Pittsburgh 5 (14 innings)
Miami 10 Philadelphia 2
San Diego 2 Chicago Cubs 1
Milwaukee 7 N.Y. Mets 1
St. Louis 2 L.A. Dodgers 1
Washington 3 San Francisco 1
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Interleague
Toronto 5 Cincinnati 4
L.A. Angels 2 Atlanta 1
Seattle 5 Colorado 0
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MLS
Orlando City 2 D.C. United 0
New England 2 New York City FC 2
Columbus 3 Seattle 0
Real Salt Lake 5 Houston 1
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