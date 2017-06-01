Sports

Wednesday's Games

Wednesday's Games

NHL Playoffs

Stanley Cup Final

Pittsburgh 4 Nashville 1

(Penguins lead series 2-0)

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MLB

American League

Houston 17 Minnesota 6

Oakland 3 Cleveland 1

Baltimore 10 N.Y. Yankees 4

Tampa Bay 7 Texas 5 (10 innings)

Boston 4 Chicago White Sox 1

Detroit 6 Kansas City 5

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National League

Arizona 6, Pittsburgh 5 (14 innings)

Miami 10 Philadelphia 2

San Diego 2 Chicago Cubs 1

Milwaukee 7 N.Y. Mets 1

St. Louis 2 L.A. Dodgers 1

Washington 3 San Francisco 1

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Interleague

Toronto 5 Cincinnati 4

L.A. Angels 2 Atlanta 1

Seattle 5 Colorado 0

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MLS

Orlando City 2 D.C. United 0

New England 2 New York City FC 2

Columbus 3 Seattle 0

Real Salt Lake 5 Houston 1

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