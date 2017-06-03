Sports

Friday's Games

Friday's Games

AHL

Calder Cup final

Grand Rapids 3 Syracuse 2 

(Grand Rapids leads series 1-0)

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MLB

American

Toronto 7 N.Y. Yankees 5

Baltimore 3 Boston 2

Detroit 15 Chicago White Sox 5

Kansas City 4 Cleveland 0

Houston 7 Texas 1

Minnesota 11 L.A. Angels 5

Seattle 12 Tampa Bay 4

National

Chicago Cubs 3 St. Louis 2

San Francisco 10 Philadelphia 0

Cincinnati 3 Atlanta 2 (10 innings)

Miami 7 Arizona 5

Pittsburgh 12 N.Y. Mets 7

L.A. Dodgers 2 Milwaukee 1 (12 innings)

San Diego Colorado 5

Interleague

Washington 13 Oakland 3

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Major League Soccer

Portland 2 San Jose 0

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