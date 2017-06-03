Friday's Games
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Friday's Games
AHL
Calder Cup final
Grand Rapids 3 Syracuse 2
(Grand Rapids leads series 1-0)
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MLB
American
Toronto 7 N.Y. Yankees 5
Baltimore 3 Boston 2
Detroit 15 Chicago White Sox 5
Kansas City 4 Cleveland 0
Houston 7 Texas 1
Minnesota 11 L.A. Angels 5
Seattle 12 Tampa Bay 4
National
Chicago Cubs 3 St. Louis 2
San Francisco 10 Philadelphia 0
Cincinnati 3 Atlanta 2 (10 innings)
Miami 7 Arizona 5
Pittsburgh 12 N.Y. Mets 7
L.A. Dodgers 2 Milwaukee 1 (12 innings)
San Diego Colorado 5
Interleague
Washington 13 Oakland 3
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Major League Soccer
Portland 2 San Jose 0
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