Saturday's Games
A
A
Share via Email
Saturday's Games
NHL
Stanley Cup final
Nashville 5 Pittsburgh 1
(Penguins lead series 2-1)
---
AHL
Calder Cup final
Grand Rapids 6 Syracuse 5 (2OT)
(Grand Rapids leads series 2-0)
---
MLB
American
N.Y. Yankees 7 Toronto 0
Kansas City 12 Cleveland 5
Detroit 10 Chicago White Sox 1
Boston 5 Baltimore 2
Houston 6 Texas 5
L.A. Angels 7 Minnesota 2
Seattle 9 Tampa Bay 2
National
Chicago Cubs 5 St. Louis 3
Philadelphia 5 San Francisco 3
Atlanta 6 Cincinnati 5 (12 innings)
Colorado 10 San Diego 1
Miami 3 Arizona 0
L.A. Dodgers 10 Milwaukee 8
N.Y. Mets 4 Pittsburgh 2
Interleague
Oakland 10 Washington 4
---
Major League Soccer
Vancouver 3 Atlanta United FC 1
Montreal 1 New York 0
New England 3 Toronto FC 0
New York City FC 2 Philadelphia 1
Sporting Kansas City 3 Minnesota United 0
Los Angeles 0 D.C. United 0
FC Dallas 6 Real Salt Lake 2
Colorado 2 Columbus 1
---