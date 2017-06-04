Sports

Saturday's Games

Saturday's Games

NHL

Stanley Cup final

Nashville 5 Pittsburgh 1 

(Penguins lead series 2-1)

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AHL

Calder Cup final

Grand Rapids 6 Syracuse 5 (2OT) 

(Grand Rapids leads series 2-0)

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MLB

American

N.Y. Yankees 7 Toronto 0

Kansas City 12 Cleveland 5

Detroit 10 Chicago White Sox 1

Boston 5 Baltimore 2

Houston 6 Texas 5

L.A. Angels 7 Minnesota 2

Seattle 9 Tampa Bay 2

National

Chicago Cubs 5 St. Louis 3

Philadelphia 5 San Francisco 3

Atlanta 6 Cincinnati 5 (12 innings)

Colorado 10 San Diego 1

Miami 3 Arizona 0

L.A. Dodgers 10 Milwaukee 8

N.Y. Mets 4 Pittsburgh 2

Interleague

Oakland 10 Washington 4

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Major League Soccer

Vancouver 3 Atlanta United FC 1

Montreal 1 New York 0

New England 3 Toronto FC 0

New York City FC 2 Philadelphia 1

Sporting Kansas City 3 Minnesota United 0

Los Angeles 0 D.C. United 0

FC Dallas 6 Real Salt Lake 2

Colorado 2 Columbus 1

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