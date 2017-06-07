Tuesday's Games
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Tuesday's Games
CFL Pre-season
Calgary 23 B.C. 18
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MLB
American League
Boston 5 N.Y. Yankees 4
Chicago White Sox 4 Tampa Bay 2
L.A. Angels 5 Detroit 3
Kansas City 9 Houston 7
Oakland 4 Toronto 1
Seattle 12 Minnesota 3
National League
Cincinnati 13 St. Louis 1
Philadelphia 3 Atlanta 1
Milwaukee 5 San Francisco 2
Chicago Cubs 10 Miami 2
Arizona 10 San Diego 2
Washington 2 L.A. Dodgers 1
Interleague
Baltimore 6 Pittsburgh 5 (10 innings)
Texas 10 N.Y. Mets 8
Colorado 11 Cleveland 3
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