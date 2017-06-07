Sports

Tuesday's Games

Tuesday's Games

CFL Pre-season

Calgary 23 B.C. 18

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MLB

American League

Boston 5 N.Y. Yankees 4

Chicago White Sox 4 Tampa Bay 2

L.A. Angels 5 Detroit 3

Kansas City 9 Houston 7

Oakland 4 Toronto 1

Seattle 12 Minnesota 3

National League

Cincinnati 13 St. Louis 1

Philadelphia 3 Atlanta 1

Milwaukee 5 San Francisco 2

Chicago Cubs 10 Miami 2

Arizona 10 San Diego 2

Washington 2 L.A. Dodgers 1

Interleague

Baltimore 6 Pittsburgh 5 (10 innings)

Texas 10 N.Y. Mets 8

Colorado 11 Cleveland 3

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