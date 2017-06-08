Sports

Wednesday's Games

Wednesday's Games

NBA Finals

Golden State 118 Cleveland 113

(Warriors lead series 3-0)

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AHL Final

Syracuse 5 Grand Rapids 3

(Griffins lead series 2-1)

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MLB

American League

Toronto 7 Oakland 5 (10 innings)

N.Y. Yankees 8 Boston 0

Detroit 4 L.A. Angels 0

Tampa Bay 3 Chicago White Sox 1

Kansas City 7 Houston 5

Seattle 6 Minnesota 5

National League

L.A. Dodgers 2 Washington 1

Cincinnati 6 St. Louis 4

Atlanta 14 Philadelphia 1

Miami 6 Chicago Cubs 5

Milwaukee 6 San Francisco 3

Arizona 7 San Diego 4

Interleague

Colorado 8 Cleveland 1

Baltimore 9 Pittsburgh 6 (11 innings)

N.Y. Mets 4 Texas 3

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