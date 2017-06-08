Wednesday's Games
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Wednesday's Games
NBA Finals
Golden State 118 Cleveland 113
(Warriors lead series 3-0)
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AHL Final
Syracuse 5 Grand Rapids 3
(Griffins lead series 2-1)
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MLB
American League
Toronto 7 Oakland 5 (10 innings)
N.Y. Yankees 8 Boston 0
Detroit 4 L.A. Angels 0
Tampa Bay 3 Chicago White Sox 1
Kansas City 7 Houston 5
Seattle 6 Minnesota 5
National League
L.A. Dodgers 2 Washington 1
Cincinnati 6 St. Louis 4
Atlanta 14 Philadelphia 1
Miami 6 Chicago Cubs 5
Milwaukee 6 San Francisco 3
Arizona 7 San Diego 4
Interleague
Colorado 8 Cleveland 1
Baltimore 9 Pittsburgh 6 (11 innings)
N.Y. Mets 4 Texas 3
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