Sports

Friday's Games

Friday's Games

NBA Finals

Cleveland 137 Golden State 116

(Warriors lead series 3-1)

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AHL

Calder Cup Final

Grand Rapids 3 Syracuse 1

(Griffins lead series 3-1)

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MLB

American

Seattle 4 Toronto 2

Boston 5 Detroit 3

Cleveland 7 Chicago White Sox 3

Tampa Bay 13 Oakland 4

N.Y. Yankees 8 Baltimore 2

L.A. Angels 9 Houston 4

National

Colorado 5 Chicago Cubs 3

Miami 12 Pittsburgh 7

Atlanta 3 N.Y. Mets 2

St. Louis 3 Philadelphia 2

Milwaukee 8 Arizona 6

L.A. Dodgers 7 Cincinnati 2

Interleague

Texas 5 Washington 2

San Diego 6 Kansas City 3

Minnesota 4 San Francisco 0

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