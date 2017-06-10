Friday's Games
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Friday's Games
NBA Finals
Cleveland 137 Golden State 116
(Warriors lead series 3-1)
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AHL
Calder Cup Final
Grand Rapids 3 Syracuse 1
(Griffins lead series 3-1)
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MLB
American
Seattle 4 Toronto 2
Boston 5 Detroit 3
Cleveland 7 Chicago White Sox 3
Tampa Bay 13 Oakland 4
N.Y. Yankees 8 Baltimore 2
L.A. Angels 9 Houston 4
National
Colorado 5 Chicago Cubs 3
Miami 12 Pittsburgh 7
Atlanta 3 N.Y. Mets 2
St. Louis 3 Philadelphia 2
Milwaukee 8 Arizona 6
L.A. Dodgers 7 Cincinnati 2
Interleague
Texas 5 Washington 2
San Diego 6 Kansas City 3
Minnesota 4 San Francisco 0
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