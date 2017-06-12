Sunday's Games
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Sunday's Games
NHL
Stanley Cup Final
Pittsburgh 2 Nashville 0
(Penguins win series 4-2)
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CFL Pre-season
Calgary 36 Edmonton 35
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MLB
American League
Toronto 4 Seattle 0
N.Y. Yankees 14 Baltimore 3
Cleveland 4 Chicago White Sox 2
Tampa Bay 5 Oakland 4
L.A. Angels 12 Houston 6
Detroit 8 Boston 3
National League
N.Y. Mets 2 Atlanta 1
Pittsburgh 3 Miami 1
St. Louis 6 Philadelphia 5
Chicago Cubs 7 Colorado 5
Arizona 11 Milwaukee 1
L.A. Dodgers 9 Cincinnati 7
Interleague
San Francisco 13 Minnesota 8
Texas 5 Washington 1
Kansas City 8 San Diego 3
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