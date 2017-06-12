Sports

Sunday's Games

Sunday's Games

NHL

Stanley Cup Final

Pittsburgh 2 Nashville 0

(Penguins win series 4-2)

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CFL Pre-season

Calgary 36 Edmonton 35

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MLB

American League

Toronto 4 Seattle 0

N.Y. Yankees 14 Baltimore 3

Cleveland 4 Chicago White Sox 2

Tampa Bay 5 Oakland 4

L.A. Angels 12 Houston 6

Detroit 8 Boston 3

National League

N.Y. Mets 2 Atlanta 1

Pittsburgh 3 Miami 1

St. Louis 6 Philadelphia 5

Chicago Cubs 7 Colorado 5

Arizona 11 Milwaukee 1

L.A. Dodgers 9 Cincinnati 7

Interleague

San Francisco 13 Minnesota 8

Texas 5 Washington 1

Kansas City 8 San Diego 3

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