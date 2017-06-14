Tuesday's Games
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Tuesday's Games
MLB
American League
Tampa Bay 8 Toronto 1
Chicago White Sox 6 Baltimore 1
Minnesota 20 Seattle 7
Texas 4 Houston 2
L.A. Angels 3 N.Y. Yankees 2 (11 innings)
National League
St. Louis 6 Milwaukee 0 (1st game)
Milwaukee 8 St. Louis 5 (2nd game)
Washington 10 Atlanta 5
Pittsburgh 5 Colorado 2
Chicago Cubs 14 N.Y. Mets 3
San Diego 6 Cincinnati 2
Interleague
Miami 8 Oakland 1
Arizona 7 Detroit 6
L.A. Dodgers 7 Cleveland 5
Boston 4 Philadelphia 3 (12 innings)
Kansas City 8 San Francisco 1
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