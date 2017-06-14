Sports

Tuesday's Games

Tuesday's Games

MLB

American League

Tampa Bay 8 Toronto 1

Chicago White Sox 6 Baltimore 1

Minnesota 20 Seattle 7

Texas 4 Houston 2

L.A. Angels 3 N.Y. Yankees 2 (11 innings)

National League

St. Louis 6 Milwaukee 0 (1st game)

Milwaukee 8 St. Louis 5 (2nd game)

Washington 10 Atlanta 5

Pittsburgh 5 Colorado 2

Chicago Cubs 14 N.Y. Mets 3

San Diego 6 Cincinnati 2

Interleague

Miami 8 Oakland 1

Arizona 7 Detroit 6

L.A. Dodgers 7 Cleveland 5

Boston 4 Philadelphia 3 (12 innings)

Kansas City 8 San Francisco 1

---

 

Editors' Picks

More on Metronews.ca

Read more about: sports

Most Popular