Friday's Games
A
A
Share via Email
Friday's Games
MLB
American League
Chicago White Sox 11 Toronto 4
Detroit 13 Tampa Bay 4
Texas 10 Seattle 4
Boston 2 Houston 1
Cleveland 8 Minnesota 1
Oakland 7 N.Y. Yankees 6
Kansas City 3 L.A. Angels 1
National League
Arizona 5 Philadelphia 4
Chicago Cubs 9 Pittsburgh 5
L.A. Dodgers 3 Cincinnati 1
Washington 7 N.Y. Mets 2
Miami 5 Atlanta 0
Milwaukee 6 San Diego 5 (10 innings)
Colorado 10 San Francisco 8
Interleague
St. Louis 11 Baltimore 2
---
CFL Pre-season
Toronto 23 Hamilton 16
B.C. 42 Saskatchewan 10
---