Sports

Friday's Games

Friday's Games

MLB

American League

Chicago White Sox 11 Toronto 4

Detroit 13 Tampa Bay 4

Texas 10 Seattle 4

Boston 2 Houston 1

Cleveland 8 Minnesota 1

Oakland 7 N.Y. Yankees 6

Kansas City 3 L.A. Angels 1

National League

Arizona 5 Philadelphia 4

Chicago Cubs 9 Pittsburgh 5

L.A. Dodgers 3 Cincinnati 1

Washington 7 N.Y. Mets 2

Miami 5 Atlanta 0

Milwaukee 6 San Diego 5 (10 innings)

Colorado 10 San Francisco 8

Interleague

St. Louis 11 Baltimore 2

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CFL Pre-season

Toronto 23 Hamilton 16

B.C. 42 Saskatchewan 10

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