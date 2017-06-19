Saturday's Games
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Sunday's Games
MLB
American League
Toronto 7 Chicago White Sox 3
Tampa Bay 9 Detroit 1
Cleveland 5 Minnesota 2
Seattle 7 Texas 3
Kansas City 7 L.A. Angels 3
Oakland 4 N.Y. Yankees 3
Boston 6 Houston 5
National League
L.A. Dodgers 8 Cincinnati 7
N.Y. Mets 5 Washington 1
Arizona 5 Philadelphia 4 (10 innings)
Atlanta 5 Miami 4
Chicago Cubs 7 Pittsburgh 1
Milwaukee 2 San Diego 1
Colorado 7 San Francisco 5
Interleague
Baltimore 8 St. Louis 5
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MLS
New York 2 Philadelphia 0
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