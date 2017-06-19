Sports

Saturday's Games

Sunday's Games

MLB

American League

Toronto 7 Chicago White Sox 3

Tampa Bay 9 Detroit 1

Cleveland 5 Minnesota 2

Seattle 7 Texas 3

Kansas City 7 L.A. Angels 3

Oakland 4 N.Y. Yankees 3

Boston 6 Houston 5

National League

L.A. Dodgers 8 Cincinnati 7

N.Y. Mets 5 Washington 1

Arizona 5 Philadelphia 4 (10 innings)

Atlanta 5 Miami 4

Chicago Cubs 7 Pittsburgh 1

Milwaukee 2 San Diego 1

Colorado 7 San Francisco 5

Interleague

Baltimore 8 St. Louis 5

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MLS

New York 2 Philadelphia 0

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