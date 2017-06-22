Wednesday's Games
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Wednesday's Games
MLB
American League
Toronto 7 Texas 5
Kansas City 6 Boston 4
Cleveland 5 Baltimore 1
N.Y. Yankees 8 L.A. Angels 4
Minnesota 4 Chicago White Sox 2
Houston 5 Oakland 1
Seattle 7 Detroit 5
National League
Miami 2 Washington 1
San Diego 3 Chicago Cubs 2
St. Louis 7 Philadelphia 6 (10 innings)
Milwaukee 4 Pittsburgh 3
Atlanta 5 San Francisco 3 (11 innings)
Arizona 16 Colorado 5
L.A. Dodgers 8 N.Y. Mets 2
Interleague
Tampa Bay 8 Cincinnati 3
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Canadian Championship
Voyageur Cup
First Leg
Toronto 1 Montreal 1
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MLS
D.C. United 2 Atlanta United FC 1
Minnesota United 3 Portland 2
Los Angeles 3 Colorado 1
Orlando City 1 Seattle 1
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