Friday's Games
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Friday's Games
CFL
Calgary 31 Ottawa 31
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MLB
American League
Kansas City 5 Toronto 4
Tampa Bay 15 Baltimore 5
Boston 9 L.A. Angels 4
Minnesota 5 Cleveland 0
N.Y. Yankees 2 Texas 1 (10 innings)
Oakland 3 Chicago White Sox 0
Seattle 13 Houston 3
National League
Miami 2 Chicago Cubs 0
Atlanta 5 Milwaukee 4
Washington 6 Cincinnati 5 (10 innings)
Pittsburgh 4 St. Louis 3
Philadelphia 6 Arizona 1
L.A. Dodgers 6 Colorado 1
N.Y. Mets 11 San Francisco 4
Interleague
San Diego 1 Detroit 0
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MLS
Toronto FC 2 New England 0
FC Dallas 1 Houston 1
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