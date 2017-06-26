Sunday's Games
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Sunday's Games
CFL
Toronto 32 Hamilton 15
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MLB
American League
Toronto 8 Kansas City 2
Baltimore 8 Tampa Bay 5
Minnesota 4 Cleveland 0
L.A. Angels 4 Boston 2
Texas 7 N.Y. Yankees 6
Oakland 5 Chicago White Sox 3
Houston 8 Seattle 2
National League
Miami 4 Chicago Cubs 2
Cincinnati 6 Washington 2
Milwaukee 7 Atlanta 0
N.Y. Mets 8 San Francisco 2
L.A. Dodgers 12 Colorado 6
Arizona 2 Philadelphia 1, 11 innings
St. Louis 8 Pittsburgh 4
Interleague
Detroit 7 San Diego 5
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MLS
Seattle 2 Portland 2
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