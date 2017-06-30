Thursday's Games
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Thursday's Games
CFL
Week 2
Calgary 43 Ottawa 39
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MLB
American League
Baltimore 2 Toronto 0
Cleveland 5 Texas 1
Detroit 7 Kansas City 3
Houston 6 Oakland 1
Pittsburgh 4 Tampa Bay 0
Boston 6 Minnesota 3
Chicago White Sox 4 N.Y. Yankees 3
National League
St. Louis 10 Arizona 4
Chicago Cubs 5 Washington 4
Milwaukee 11 Cincinnati 3
N.Y. Mets 6 Miami 3
San Diego 6 Atlanta 0
Interleague
Pittsburgh 4 Tampa Bay 0
L.A. Dodgers 6 L.A. Angels 2
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MLS
NYC FC 3 Minnesota United FC 1
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