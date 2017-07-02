Sunday's Games
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Sunday's Games
MLB
American League
Boston 15 Toronto 1
Cleveland 11 Detroit 8
Baltimore 7 Tampa Bay 1
Chicago White Sox 6 Texas 5
Houston 8 N.Y. Yankees 1
Kansas City 6 Minnesota 2
Seattle 5 L.A. Angels 3
National League
Chicago Cubs 6 Cincinnati 2
Philadelphia 7 N.Y. Mets 1
San Francisco 5 Pittsburgh 3
Miami 10 Milwaukee 3
Arizona 4 Colorado 3
San Diego 5 L.A. Dodgers 3
Washington 7 St. Louis 2
Interleague
Atlanta 4 Oakland 3 (12 innings)
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MLS
Philadelphia 3 New England 0
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