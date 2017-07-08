Friday's Games
A
A
Share via Email
Friday's Games
CFL
Calgary 29 Winnipeg 10
---
MLB
American League
Houston 12 Toronto 2
Boston 8 Tampa Bay 3
Cleveland 11 Detroit 2
Texas 10 L.A. Angels 0
Minnesota 9 Baltimore 6
Seattle 7 Oakland 2
National League
Chicago Cubs 6 Pittsburgh 1
San Diego 4 Philadelphia 3
Washington 5 Atlanta 4 (10 innings)
N.Y. Mets 6 St. Louis 5
Arizona 6 Cincinnati 3
Miami 6 San Francisco 1
Interleague
Milwaukee 9 N.Y. Yankees 4
Colorado 12 Chicago White Sox 4
L.A. Dodgers 4 Kansas City 1
---
CONCACAF Gold Cup
At Harrison, N.J.
Canada 4 French Guiana 2
Costa Rica 1 Honduras 0
---