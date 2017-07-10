Scores and Schedule
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Sunday's Games
MLB
American League
Houston 19 Toronto 1
Tampa Bay 5 Boston 3
Baltimore 11 Minnesota 5
L.A. Angels 3 Texas 0
Seattle 4 Oakland 0
Detroit 5 Cleveland 3
National League
Pittsburgh 14 Chicago Cubs 3
Washington 10 Atlanta 5
Philadelphia 7 San Diego 1
St. Louis 6 N.Y. Mets 0
Miami 10 San Francisco 8 (11 innings)
Cincinnati 2 Arizona 1
Interleague
Milwaukee 5 N.Y. Yankees 3
Colorado 10 Chicago White Sox 0
L.A. Dodgers 5 Kansas City 2
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CONCACAF Gold Cup
At San Diego, Calif.
Jamaica 2 Curacao 0
Mexico 3 El Salvador 1
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Monday's Games
No games scheduled