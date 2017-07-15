Sports

Thursday's Games

Friday's Games

CFL

Montreal 30 Calgary 23

Edmonton 23 Ottawa 21

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MLB

American League

Toronto 7 Detroit 2

Boston 5 N.Y. Yankees 4

Houston 10 Minnesota 5

Seattle 4 Chicago White Sox 2

Texas 5 Kansas City 3

Oakland 5 Cleveland 0

Tampa Bay 2 L.A. Angels 1 (10 innings)

National League

Pittsburgh 5 St. Louis 2

N.Y. Mets 14 Colorado 2

L.A. Dodgers 6 Miami 4

Washington 5 Cincinnati 0

Atlanta 4 Arizona 3

Milwaukee 9 Philadelphia 6

San Francisco 5 San Diego 4

Interleague

Chicago Cubs 9 Baltimore 8

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CONCACAF Gold Cup

First Round

At Frisco, Texas

Costa Rica 3 French Guiana 0

Canada 0 Honduras 0

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