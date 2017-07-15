Thursday's Games
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Friday's Games
CFL
Montreal 30 Calgary 23
Edmonton 23 Ottawa 21
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MLB
American League
Toronto 7 Detroit 2
Boston 5 N.Y. Yankees 4
Houston 10 Minnesota 5
Seattle 4 Chicago White Sox 2
Texas 5 Kansas City 3
Oakland 5 Cleveland 0
Tampa Bay 2 L.A. Angels 1 (10 innings)
National League
Pittsburgh 5 St. Louis 2
N.Y. Mets 14 Colorado 2
L.A. Dodgers 6 Miami 4
Washington 5 Cincinnati 0
Atlanta 4 Arizona 3
Milwaukee 9 Philadelphia 6
San Francisco 5 San Diego 4
Interleague
Chicago Cubs 9 Baltimore 8
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CONCACAF Gold Cup
First Round
At Frisco, Texas
Costa Rica 3 French Guiana 0
Canada 0 Honduras 0
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