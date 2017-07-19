Tuesday's Games
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Tuesday's Games
American League
Baltimore 12 Texas 1
Boston 5 Toronto 4 (15 innings)
Houston 6 Seattle 2
N.Y. Yankees 6 Minnesota 3
Detroit 9 Kansas City 3
Tampa Bay 4 Oakland 3
National League
Pittsburgh 4 Milwaukee 3
Arizona 11 Cincinnati 2
Philadelphia 5 Miami 2
St. Louis 5 N.Y. Mets 0
Chicago Cubs 5 Atlanta 1
L.A. Dodgers 1 Chicago White Sox 0
Colorado 9 San Diego 7
Interleague
Washington 4 L.A. Angels 3
San Francisco 2 Cleveland 1 (10 innings)
L.A. Dodgers 1 Chicago White Sox 0
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