Sports

Tuesday's Games

Tuesday's Games

American League

Baltimore 12 Texas 1

Boston 5 Toronto 4 (15 innings)

Houston 6 Seattle 2

N.Y. Yankees 6 Minnesota 3

Detroit 9 Kansas City 3

Tampa Bay 4 Oakland 3

National League

Pittsburgh 4 Milwaukee 3

Arizona 11 Cincinnati 2

Philadelphia 5 Miami 2

St. Louis 5 N.Y. Mets 0

Chicago Cubs 5 Atlanta 1

L.A. Dodgers 1 Chicago White Sox 0

Colorado 9 San Diego 7

Interleague

Washington 4 L.A. Angels 3

San Francisco 2 Cleveland 1 (10 innings)

L.A. Dodgers 1 Chicago White Sox 0

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