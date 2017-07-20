Sports

Wednesday's Games

Wednesday's Games

Canadian Football League

Ottawa 24 Montreal 19

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MLB

American League

Boston 5 Toronto 1

Minnesota 6 N.Y. Yankees 1

Seattle 4 Houston 1

Oakland 7 Tampa Bay 2

Baltimore 10 Texas 2

Kansas City 4 Detroit 3

National League

Chicago Cubs 8 Atlanta 2

Philadelphia 10 Miami 3

Colorado 18 San Diego 4

Pittsburgh 3 Milwaukee 2, 10 innings

Cincinnati 4 Arizona 3 (11 innings)

N.Y. Mets 7 St. Louis 3

Interleague

San Francisco 5 Cleveland 4

L.A. Dodgers 9 Chicago White Sox 1 (8 innings)

L.A. Angels 7 Washington 0

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CONCACAF Gold Cup

Quarter-finals at Philadelphia

Costa Rica 1 Panama 0

United States 2 El Salvador 0

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Major League Soccer

Vancouver 1 Los Angeles 1

Montreal 2 Philadelphia 1

Toronto FC 2 New York City FC 2

New York 5 San Jose 1

Houston 0 Minnesota United 0

Seattle 4 D.C. United 3

Real Salt Lake 4 Portland 1

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