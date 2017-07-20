Wednesday's Games
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Wednesday's Games
Canadian Football League
Ottawa 24 Montreal 19
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MLB
American League
Boston 5 Toronto 1
Minnesota 6 N.Y. Yankees 1
Seattle 4 Houston 1
Oakland 7 Tampa Bay 2
Baltimore 10 Texas 2
Kansas City 4 Detroit 3
National League
Chicago Cubs 8 Atlanta 2
Philadelphia 10 Miami 3
Colorado 18 San Diego 4
Pittsburgh 3 Milwaukee 2, 10 innings
Cincinnati 4 Arizona 3 (11 innings)
N.Y. Mets 7 St. Louis 3
Interleague
San Francisco 5 Cleveland 4
L.A. Dodgers 9 Chicago White Sox 1 (8 innings)
L.A. Angels 7 Washington 0
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CONCACAF Gold Cup
Quarter-finals at Philadelphia
Costa Rica 1 Panama 0
United States 2 El Salvador 0
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Major League Soccer
Vancouver 1 Los Angeles 1
Montreal 2 Philadelphia 1
Toronto FC 2 New York City FC 2
New York 5 San Jose 1
Houston 0 Minnesota United 0
Seattle 4 D.C. United 3
Real Salt Lake 4 Portland 1
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