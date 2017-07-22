Friday's Games
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Friday's Games
CFL
B.C. 45 Winnipeg 42
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MLB
American League
Cleveland 13 Toronto 3
Houston 8 Baltimore 7
Texas 4 Tampa Bay 3, 10 innings
Detroit 6 Minnesota 3
Kansas City 7 Chicago White Sox 6, 10 innings
Boston 6 at L.A. Angels 2
N.Y. Yankees 5 at Seattle 1
National League
St. Louis 11 Chicago Cubs 4
Philadelphia 6 Milwaukee 1
Miami 3 Cincinnati 1
Pittsburgh 13 Colorado 5
Arizona 6 Washington 5
Atlanta 12 at L.A. Dodgers 3
San Diego 12 San Francisco 9, 11 innings
Interleague
N.Y. Mets 7 Oakland 5
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MLS
Atlanta United FC 1 Orlando City 0
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