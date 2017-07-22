Sports

Friday's Games

Friday's Games

CFL

B.C. 45 Winnipeg 42

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MLB

American League

Cleveland 13 Toronto 3

Houston 8 Baltimore 7

Texas 4 Tampa Bay 3, 10 innings

Detroit 6 Minnesota 3

Kansas City 7 Chicago White Sox 6, 10 innings

Boston 6 at L.A. Angels 2

N.Y. Yankees 5 at Seattle 1

National League

St. Louis 11 Chicago Cubs 4

Philadelphia 6 Milwaukee 1

Miami 3 Cincinnati 1

Pittsburgh 13 Colorado 5

Arizona 6 Washington 5

Atlanta 12 at L.A. Dodgers 3

San Diego 12 San Francisco 9, 11 innings

Interleague

N.Y. Mets 7 Oakland 5

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MLS

Atlanta United FC 1 Orlando City 0

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