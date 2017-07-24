Sunday's Games
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Sunday's Games
MLB
American League
Cleveland 8 Toronto 1
Texas 6 Tampa Bay 5
Baltimore 9 Houston 7
Detroit 9 Minnesota 6
Kansas City 5 Chicago White Sox 4
L.A. Angels 3 Boston 2
N.Y. Yankees 6 Seattle 4
National League
Cincinnati 6 Miami 3
Philadelphia 6 Milwaukee 3
Colorado 13 Pittsburgh 3
San Diego 5 San Francisco 2
L.A. Dodgers 5 Atlanta 4, 10 innings
Washington 6 Arizona 2
Chicago Cubs 5 St. Louis 3
Interleague
Oakland 3 N.Y. Mets 2
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MLS
Portland 2 Vancouver 1
Seattle 3 San Jose 0
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