Sports

Sunday's Games

Sunday's Games

MLB

American League

Cleveland 8 Toronto 1

Texas 6 Tampa Bay 5

Baltimore 9 Houston 7

Detroit 9 Minnesota 6

Kansas City 5 Chicago White Sox 4

L.A. Angels 3 Boston 2

N.Y. Yankees 6 Seattle 4

National League

Cincinnati 6 Miami 3

Philadelphia 6 Milwaukee 3

Colorado 13 Pittsburgh 3

San Diego 5 San Francisco 2

L.A. Dodgers 5 Atlanta 4, 10 innings

Washington 6 Arizona 2

Chicago Cubs 5 St. Louis 3

Interleague

Oakland 3 N.Y. Mets 2

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MLS

Portland 2 Vancouver 1

Seattle 3 San Jose 0

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