Friday's Games
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Friday's Games
CFL
Winnipeg 33 Ottawa 30
Edmonton 33 Hamilton 28
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MLB
American League
Detroit 5 Baltimore 2
Boston 3 Chicago White Sox 2, 11 innings
Cleveland 7 N.Y. Yankees 2
Minnesota 8 Texas 4
Houston 16 Toronto 7
Seattle 5 Kansas City 2
L.A. Angels 8 Oakland 6
National League
Washington 4 Chicago Cubs 2
Cincinnati 3 St. Louis 2
L.A. Dodgers 6 N.Y. Mets 0
Atlanta 5 Miami 3
Pittsburgh 10 San Diego 6
Colorado 4 Philadelphia 3
Arizona 2 San Francisco 1
Interleague
Milwaukee 2 Tampa Bay 0
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