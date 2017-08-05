Sports

Friday's Games

Friday's Games

CFL

Winnipeg 33 Ottawa 30

Edmonton 33 Hamilton 28

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MLB

American League

Detroit 5 Baltimore 2

Boston 3 Chicago White Sox 2, 11 innings

Cleveland 7 N.Y. Yankees 2

Minnesota 8 Texas 4

Houston 16 Toronto 7

Seattle 5 Kansas City 2

L.A. Angels 8 Oakland 6

National League

Washington 4 Chicago Cubs 2

Cincinnati 3 St. Louis 2

L.A. Dodgers 6 N.Y. Mets 0

Atlanta 5 Miami 3

Pittsburgh 10 San Diego 6

Colorado 4 Philadelphia 3

Arizona 2 San Francisco 1

Interleague

Milwaukee 2 Tampa Bay 0

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