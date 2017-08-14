Sunday's Games
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Sunday's Games
CFL
Saskatchewan 41 B.C. 8
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MLB
Interleague
Toronto 7 Pittsburgh 1
American League
Cleveland 4 Tampa Bay 3
Minnesota 6 Detroit 4
Kansas City 14 Chicago White Sox 6
Houston 2 Texas 1
Oakland 9 Baltimore 3
L.A. Angels 4 Seattle 2
Boston 3 N.Y. Yankees 2 (10 innings)
National League
Miami 5 Colorado 3
N.Y. Mets 6 Philadelphia 2
Milwaukee 7 Cincinnati 4
Atlanta 6 St. Louis 3
Chicago Cubs 7 Arizona 2
L.A. Dodgers 6 San Diego 4
San Francisco 4 Washington 2 (1st game)
Washington 6 San Francisco 2 (2nd game)
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MLS
Real Salt Lake 1 D.C. United 0
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