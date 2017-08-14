Sports

Sunday's Games

Sunday's Games

CFL

Saskatchewan 41 B.C. 8

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MLB

Interleague

Toronto 7 Pittsburgh 1

American League

Cleveland 4 Tampa Bay 3

Minnesota 6 Detroit 4

Kansas City 14 Chicago White Sox 6

Houston 2 Texas 1

Oakland 9 Baltimore 3

L.A. Angels 4 Seattle 2

Boston 3 N.Y. Yankees 2 (10 innings)

National League

Miami 5 Colorado 3

N.Y. Mets 6 Philadelphia 2

Milwaukee 7 Cincinnati 4

Atlanta 6 St. Louis 3

Chicago Cubs 7 Arizona 2

L.A. Dodgers 6 San Diego 4

San Francisco 4 Washington 2 (1st game)

Washington 6 San Francisco 2 (2nd game)

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MLS

Real Salt Lake 1 D.C. United 0

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