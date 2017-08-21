Sports

Sunday's Games

Sunday's Games

MLB

Interleague

Chicago Cubs 6 Toronto 5 (10 innings)

Detroit 6 L.A. Dodgers 1

Minnesota 12 Arizona 5

American League

Tampa Bay 3 Seattle 0

Boston 5 N.Y. Yankees 1

L.A. Angels 5 Baltimore 4

Oakland 3 Houston 2

Kansas City 7 Cleveland 4

Chicago White Sox 3 Texas 2

National League

Miami 6 N.Y. Mets 4

Atlanta 8 Cincinnati 1

Milwaukee 8 Colorado 4

Philadelphia 5 San Francisco 2

Washington 4 San Diego 1

Pittsburgh 6 St. Louis 3

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NFL pre-season

Pittsburgh 17 Atlanta 13

New Orleans 10 L.A. Chargers 7

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MLS

New York City FC 2 New England 1

Seattle 2 Minnesota United 1

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