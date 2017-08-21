Sunday's Games
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Sunday's Games
MLB
Interleague
Chicago Cubs 6 Toronto 5 (10 innings)
Detroit 6 L.A. Dodgers 1
Minnesota 12 Arizona 5
American League
Tampa Bay 3 Seattle 0
Boston 5 N.Y. Yankees 1
L.A. Angels 5 Baltimore 4
Oakland 3 Houston 2
Kansas City 7 Cleveland 4
Chicago White Sox 3 Texas 2
National League
Miami 6 N.Y. Mets 4
Atlanta 8 Cincinnati 1
Milwaukee 8 Colorado 4
Philadelphia 5 San Francisco 2
Washington 4 San Diego 1
Pittsburgh 6 St. Louis 3
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NFL pre-season
Pittsburgh 17 Atlanta 13
New Orleans 10 L.A. Chargers 7
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MLS
New York City FC 2 New England 1
Seattle 2 Minnesota United 1
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