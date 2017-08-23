Tuesday's Games
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Tuesday's Games
MLB
American League
Tampa Bay 6 Toronto 5
Oakland 6 Baltimore 4
Boston 9 Cleveland 1
N.Y. Yankees 13 Detroit 4
Minnesota 4 Chicago White Sox 1
L.A. Angels 10 Texas 1
National League
Miami 12 Philadelphia 8 (1st game)
Miami 7 Philadelphia 4 (2nd game)
L.A. Dodgers 8 Pittsburgh 5
Arizona 7 N.Y. Mets 4
Chicago Cubs 13 Cincinnati 9
San Diego 12 St. Louis 4
Milwaukee 4 San Francisco 3
Interleague
Atlanta 4 Seattle 0
Washington 4 Houston 3
Kansas City 3 Colorado 2
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