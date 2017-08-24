Sports

Wednesday's Games

Wednesday's Games

MLB

American League

Toronto 7 Tampa Bay 6

Baltimore 8 Oakland 7 (12 innings)

Boston 6 Cleveland 1

N.Y. Yankees 10 Detroit 2

Chicago White Sox 4 Minnesota 3

Texas 7 L.A. Angels 5

National League

San Francisco 4 Milwaukee 2

Philadelphia 8 Miami 0

Pittsburgh 1 L.A. Dodgers 0 (10 innings)

Chicago Cubs 9 Cincinnati 3

N.Y. Mets 4 Arizona 2

St. Louis 6 San Diego 2

Interleague

Seattle 9 Atlanta 6

Houston 6 Washington 1

Kansas City 6 Colorado 4

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MLS

Toronto FC 3 Philadelphia 0

Seattle 1 Vancouver 1

Real Salt Lake 4 San Jose 0

Columbus 2 Los Angeles 0

D.C. United 1 Atlanta United FC 0

Houston 3 FC Dallas 3

Portland 2 Colorado 1

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