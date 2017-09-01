Thursday's Games
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Thursday's Games
CFL
Ottawa 32 Montreal 4
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MLB
American League
Toronto 11 Baltimore 8
Houston 5 Texas 1
Minnesota 5 Chicago White Sox 4
N.Y. Yankees 6 Boston 2
National League
Cincinnati 7 N.Y. Mets 2
Arizona 8 L.A. Dodgers 1
Philadelphia 3 Miami 2
Chicago Cubs 6 Atlanta 2
Milwaukee 6 Washington 3
St. Louis 5 San Francisco 2
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NFL pre-season
Jacksonville 13 Atlanta 7
Buffalo 27 Detroit 17
Green Bay 24 L.A. Rams 10
Indianapolis 7 Cincinnati 6
N.Y. Jets 16 Philadelphia 10
N.Y. Giants 40 New England 38
Pittsburgh 17 Carolina 14
Washington 13 Tampa Bay 10
Baltimore 14 New Orleans 13
Cleveland 25 Chicago 0
Miami 30 Minnesota 9
Kansas City 30 Tennessee 6
Denver 30 Arizona 2
Seattle 17 Oakland 13
San Francisco 23 L.A. Chargers 13
Dallas vs Houston, cancelled
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