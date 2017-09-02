Sports

Friday's Games

Friday's Games

MLB

American League

Baltimore 1 Toronto 0 (13 innings)

Boston 4 N.Y. Yankees 1

Kansas City 7 Minnesota 6

Cleveland 3 Detroit 2 (1st game)

Cleveland 10 Detroit 0 (2nd game)

Tampa Bay 3 Chicago White Sox 1

Texas 10 L.A. Angels 9

Seattle 3 Oakland 2

National League

Chicago Cubs 2 Atlanta 0

Cincinnati 7 Pittsburgh 3

Philadelphia 2 Miami 1

Milwaukee 1 Washington 0

Arizona 9 Colorado 5

L.A. Dodgers 1 San Diego 0

St. Louis 11 San Francisco 6

Interleague

N.Y. Mets at Houston, ppd.

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