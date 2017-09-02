Friday's Games
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Friday's Games
MLB
American League
Baltimore 1 Toronto 0 (13 innings)
Boston 4 N.Y. Yankees 1
Kansas City 7 Minnesota 6
Cleveland 3 Detroit 2 (1st game)
Cleveland 10 Detroit 0 (2nd game)
Tampa Bay 3 Chicago White Sox 1
Texas 10 L.A. Angels 9
Seattle 3 Oakland 2
National League
Chicago Cubs 2 Atlanta 0
Cincinnati 7 Pittsburgh 3
Philadelphia 2 Miami 1
Milwaukee 1 Washington 0
Arizona 9 Colorado 5
L.A. Dodgers 1 San Diego 0
St. Louis 11 San Francisco 6
Interleague
N.Y. Mets at Houston, ppd.
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