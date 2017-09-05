Sports

Monday's Games

Monday's Games

CFL

Calgary 39 Edmonton 18

Hamilton 24 Toronto 22

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MLB

American League

Toronto 10 Boston 4

Kansas City 7 Detroit 6

N.Y. Yankees 7 Baltimore 4

Cleveland 5 Chicago White Sox 3

L.A. Angels 11 Oakland 9, 11 innings

Houston 6 Seattle 2

Tampa Bay 11 Minnesota 4

National League

Cincinnati 5 Milwaukee 4

N.Y. Mets 11 Philadelphia 7

Colorado 4 San Francisco 3

Pittsburgh 12 Chicago Cubs 0

St. Louis 2 San Diego 0

Washington 7 Miami 2

Arizona 13 L.A. Dodgers 0

Interleague

Texas 8 Atlanta 2

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