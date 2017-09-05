Monday's Games
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Monday's Games
CFL
Calgary 39 Edmonton 18
Hamilton 24 Toronto 22
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MLB
American League
Toronto 10 Boston 4
Kansas City 7 Detroit 6
N.Y. Yankees 7 Baltimore 4
Cleveland 5 Chicago White Sox 3
L.A. Angels 11 Oakland 9, 11 innings
Houston 6 Seattle 2
Tampa Bay 11 Minnesota 4
National League
Cincinnati 5 Milwaukee 4
N.Y. Mets 11 Philadelphia 7
Colorado 4 San Francisco 3
Pittsburgh 12 Chicago Cubs 0
St. Louis 2 San Diego 0
Washington 7 Miami 2
Arizona 13 L.A. Dodgers 0
Interleague
Texas 8 Atlanta 2
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