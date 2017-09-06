Sports

Tuesday's Games

Tuesday's Games

MLB

American League

Boston 3 Toronto 2 (19 innings)

Baltimore 7 N.Y. Yankees 6

Detroit 13 Kansas City 2

Tampa Bay 2 Minnesota 1

Cleveland 9 Chicago White Sox 4

Houston 3 Seattle 1

L.A. Angels 8 Oakland 7 (10 innings)

National League

Pittsburgh 4 Chicago Cubs 3

Cincinnati 9 Milwaukee 3

Philadelphia 9 N.Y. Mets 1

Washington 2 Miami 1

Colorado 9 San Francisco 6

St. Louis 8 San Diego 4

Arizona 3 L.A. Dodgers 1 (10 innings)

Interleague

Texas at Atlanta, ppd.

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