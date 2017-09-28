Wednesday's Games
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Wednesday's Games
MLB
American League
Boston 10 Toronto 7
Houston 12 Texas 2
Oakland 6 Seattle 5
N.Y. Yankees 6 Tampa Bay 1
Cleveland 4 Minnesota 2
Kansas City 7 Detroit 4
Chicago White Sox 6 L.A. Angels 4 (10 innings)
National League
Colorado 15 Miami 9
Arizona 4 San Francisco 3
Philadelphia 7 Washington 5
Chicago Cubs 5 St. Louis 1
N.Y. Mets 7 Atlanta 1
Cincinnati 6 Milwaukee 0
L.A. Dodgers 10, San Diego 0
Interleague
Pittsburgh 5 Baltimore 3
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NHL Pre-season
Toronto 4 Montreal 2
New Jersey 4 Washington 1
Pittsburgh 5 Buffalo 4
Winnipeg 5 Ottawa 3
Edmonton 4 Carolina 0
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MLS
Atlanta United FC 3 Philadelphia 0
D.C. United 3 New York 3
New York City FC 1 Montreal 0
Orlando City 6 New England 1
FC Dallas 2 Colorado 0
Los Angeles 3 Houston 3
Chicago 4 San Jose 1
Seattle 3 Vancouver 0
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