Sports

Sunday's Games

Sunday's Games

CFL

Hamilton 43 Montreal 16

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NFL

Chicago 17 Carolina 3

Minnesota 24 Baltimore 16

Jacksonville 27 Indianapolis 0

New Orleans 26 Green Bay 17

L.A. Rams 33 Arizona 0

Buffalo 30 Tampa Bay 27

Tennessee 12 Cleveland 9 (OT)

Miami 31 N.Y. Jets 28

Dallas 40 San Francisco 10

Seattle 24 N.Y. Giants 7

Pittsburgh 29 Cincinnati 14

L.A. Chargers 21 Denver 0

New England 23 Atlanta 7

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NHL

Vancouver 4 Detroit 1

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AHL

Bridgeport 6 Hartford 3

Springfield 7 Belleville 4

Providence 4 Laval 1

Charlotte 6 Toronto 4

San Antonio 3 Texas 1

Rockford 5 Hershey 0

San Jose 1 Cleveland 0 (OT)

Chicago 2 Tucson 1 (OT)

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NBA

Brooklyn 116 Atlanta 104

Minnesota 115 Oklahoma City 113

New Orleans 119 L.A. Lakers 112

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MLS

Toronto FC 2 Atlanta United FC 2

New England 3 Montreal 2

Portland 2 Vancouver 1

Columbus 2 New York City FC 2

FC Dallas 5 Los Angeles 1

Houston 3 Chicago 0

New York 2 D.C. United 1

Philadelphia 6 Orlando City 1

Real Salt Lake 2 Sporting Kansas City 1

San Jose 3 Minnesota United 2

Seattle 3 Colorado 0

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