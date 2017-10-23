Sunday's Games
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Sunday's Games
CFL
Hamilton 43 Montreal 16
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NFL
Chicago 17 Carolina 3
Minnesota 24 Baltimore 16
Jacksonville 27 Indianapolis 0
New Orleans 26 Green Bay 17
L.A. Rams 33 Arizona 0
Buffalo 30 Tampa Bay 27
Tennessee 12 Cleveland 9 (OT)
Miami 31 N.Y. Jets 28
Dallas 40 San Francisco 10
Seattle 24 N.Y. Giants 7
Pittsburgh 29 Cincinnati 14
L.A. Chargers 21 Denver 0
New England 23 Atlanta 7
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NHL
Vancouver 4 Detroit 1
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AHL
Bridgeport 6 Hartford 3
Springfield 7 Belleville 4
Providence 4 Laval 1
Charlotte 6 Toronto 4
San Antonio 3 Texas 1
Rockford 5 Hershey 0
San Jose 1 Cleveland 0 (OT)
Chicago 2 Tucson 1 (OT)
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NBA
Brooklyn 116 Atlanta 104
Minnesota 115 Oklahoma City 113
New Orleans 119 L.A. Lakers 112
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MLS
Toronto FC 2 Atlanta United FC 2
New England 3 Montreal 2
Portland 2 Vancouver 1
Columbus 2 New York City FC 2
FC Dallas 5 Los Angeles 1
Houston 3 Chicago 0
New York 2 D.C. United 1
Philadelphia 6 Orlando City 1
Real Salt Lake 2 Sporting Kansas City 1
San Jose 3 Minnesota United 2
Seattle 3 Colorado 0
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