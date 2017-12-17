Sports

Sunday's Games

Sunday's Games

NFL

Minnesota 34 Cincinnati 7

Washington 20 Arizona 15

Baltimore 27 Cleveland 10

Buffalo 24 Miami 16

Carolina 31 Green Bay 24

Jacksonville 45 Houston 7

New Orleans 31 N.Y. Jets 19

Philadelphia 34 N.Y. Giants 29

L.A. Rams 42 Seattle 7

New England 27 Pittsburgh 24

San Francisco 25 Tennessee 23

Dallas 20 Oakland 17

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NHL

Winnipeg 4 St. Louis 0

Calgary 6 Vancouver 1

Chicago 4 Minnesota 1

Vegas 5 Florida 2

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AHL

Charlotte 7 Laval 5

Lehigh Valley 3 Bridgeport 2 (OT)

Manitoba 5 Toronto 1

Chicago 4 Milwaukee 2

San Antonio 4 Rockford 1

San Jose 3 Bakersfield 2

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NBA

Toronto 108 Sacramento 93

Detroit 114 Orlando 110

Cleveland 106 Washington 99

Indiana 109 Brooklyn 97

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